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منظومة الـ 5 ثوانٍ.. وزارة التعليم تكشف طريقة القضاء على الغش في الامتحانات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن آلية جديدة للسيطرة على أزمة تسريب الامتحانات.

وقال المركز الإعلامي للحكومة في بيان له، نقلا عن وزارة التعليم، إن منظومة التعليم الجديدة في الثانوية العامة للعام 2020/2021 ستعتمد على إعداد الأسئلة قبل الامتحانات بـ 5 ثوانٍ فقط على الكمبيوتر، وإرسالها إلى الطلاب مباشرة دون تدخل العنصر البشري.

وأكدت التعليم، على أن هذا الأمر يسهم في منع أي شخص من الاطلاع على الامتحانات، بما يقضي على ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات نهائياً.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020/2021.

وقال المركز، في بيان، اليوم السبت، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020/2021.​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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