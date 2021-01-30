بدعوى تقديم معاشات.. سقوط عاطل ينصب على المطلقات والأرامل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل بتهمة النصب على السيدات والاستيلاء على أموالهن، في محافظة الإسكندرية .

وردت معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص -له معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامي عبر إنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدعوى تقديم قروض ومعاشات "للأرامل والمطلقات" وتوفير وظائف لهم عن طريق جمعية خيرية وهمية، والتحصل منهم على مبالغ مالية كرسوم إدارية نظير "رسوم فتح ملف".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته (هاتف محمول- يحوى عدد من المحادثات مع العديد من الأشخاص تؤكد نشاطه المؤثم – مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي عبر أحد التطبيقات من خلال رقم هاتف يتواصل مع ضحاياه من خلاله).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق مكاسب مالية وإنفاقه جميع المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.