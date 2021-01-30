مصدر أمني: لا خسائر بشرية في حادث قطار "أسيوط - سوهاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

صرح مصدر أمني بأنه لا خسائر بشرية في حادث قطار "أسيوط- سوهاج"، وجارٍ استئناف حركة القطارات بعد توقفها أكثر من نصف ساعة.

وأضاف المصدر أن شرطة النجدة بمديرية أمن أسيوط تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النقل والمواصلات، في أثناء مسير قطار رقم 718 ركاب أسيوط- سوهاج بحوش محطة صدفا سقط بوجي العربة الأولى من تركيب القطار، ولم يسفر الحادث عن أية إصابات.

وانتقلت أجهزة الأمن والحماية المدنية وقيادات السكك الحديدية وفرق الطوارئ لمحل الواقعة، لرفع العربة والتأكيد على الالتزام التام بمعايير الأمان لسلامة عمليات الرفع وتمام نظم التشغيل على الشبكة.