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الجنح تقضي بتأييد حبس مجدي عبد الغني سنة في "قضايا الميراث"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم السبت، بقبول معارضة للكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه شكلاً، وفي الموضوع أيدت الحكم، في قضية امتناعه عن تسليم ميراث أقاربه.

كما حجزت المحكمة 6 قضايا أخرى للحكم بجلسة 25 فبراير.

كان عدد من أقارب مجدي عبد الغنى، اتهموه بالامتناع عن تسليمهم حصة ميراثهم.

جاء في الدعوى التي أقامها أنور السمرجي، أن عبد الغنى وآخرين امتنعوا عن تسليم حصة الميراث الخاصة بموكليه في محطة بنزين بالوراق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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