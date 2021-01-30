60 يومًا على مهلة "الملصق الإلكتروني".. سحب الرخص وغرامة 8 آلاف أبرز الإجراءات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

60 يومًا وتنتهي مهلة تركيب الملصق الإلكتروني، وبعدها تبدأ وزارة الداخلية في تطبيق الإجراءات القانونية، وتغريم المخالفين بغرامات تتراوح من 4 لـ 8 الآلف جنيه، وفقا لقانون المرور الجديد وسحب تراخيص السيارات .

وحرصت وزارة الداخلية على مد ساعات العمل بوحدات المرور إلى 8 مساءً يوميًا لتيسير على المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني .

ونصح مصدر أمني، مالكي المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني خلال الموعد المحدد دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص، حيث سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيرًا لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة وفى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير الأداء الأمني والخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة للمواطنين بكافة قطاعاتها.

وفى ذات الإطار وتيسيراً على المواطنين يمكن لمالكي المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر) على موقع وزارة الداخلية .

وجاء ذلك في إطار استمرار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق.

ويهدف الملصق الإلكتروني للسيارات لتركيب اللوحات المعدنية المؤمنة، لتطبيق منظومة النقل الذكية، وتتمثل في تيسير عملية البحث عن السيارات المبلغ بسرقتها، والمطلوبة أمنيًّا، إضافة إلى تحديد أماكن التكدسات المرورية لإخطار غرف العمليات بإدارات المرور على مستوى الجمهورية لسرعة التوجه للمكان ومنع التكدسات.