شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد جمال الدين يتوجه لجنيف لتسلم مهام منصبه مندوبًا دائمًا لمصر بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر القاهرة، اليوم، متوجها إلى جنيف، السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، لتسلم مهام منصبه الجديد مندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

وكان السفير أحمد إيهاب جمال الدين يشغل منصب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، إضافة إلى أمانة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.