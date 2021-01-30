شكرا لقرائتكم خبر عن خروج عربة بقطار سوهاج - أسيوط عن القضبان والهيئة تعتذر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار رقم ٧١٨ ركاب أسيوط- سوهاح بحوش محطة صدفا، سقط بوجي العربة الأولى من تركيب القطار، ما أدي لخروج العربة عن السكة ولم يسفر ذلك عن أي إصابات.

وعلى الفور تحركت فرق الطوارئ لمحل الواقعة وجارٍ حاليًا رفع العربة والاستعداد بالسكة والتأكيد على الالتزام التام بمعايير الأمان لسلامة عمليات الرفع وتمام نظم التشغيل على الشبكة.

واعتذرت الهيئة لركاب القطار عن التأخير الناتج عن ذلك.