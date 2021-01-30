شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: تعافي 86 حالة جديدة من «كورونا».. وحصيلة الشفاء ترتفع لـ 1105 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي المركزي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في الإسكندرية، خروج 86 متعافيًا جديدًا من فيروس كورونا المستجد، السبت، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1105 حالات حتى اليوم.

وقال «مختار»، لـ«المصري اليوم»، إنه تم ارتفاع حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي إلى 257 حالة، بعد تحويل 13 حالة جديدة، فيما تم تحويل 4 حالات جديدة إلى فترة النقاهة، لتصل الحصيلة إلى 467 حالة.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل المصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، موضحا أن المستشفى يضم 53 طبيبًا و60 من هيئة التمريض.