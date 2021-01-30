شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يتابع أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، فجر اليوم السبت، حملة النظافة على مستوى المركز والقرى وتجميل مداخل المدينة والتي تتم تحت إشراف نوابه وإدارة التفتيش والمتابعة، إضافة لمتابعة حملات الإشغالات المستمرة.

وقال «سلامة»، إنه تم أيضا الانتهاء من تطهير مصرف نشرت بداية من مدخل كوبري قلين البلد، وحتى أمام كوبري الوحدة المحلية بمحلس مدينة قلين، كما تم متابعة أعمال التجميل وقص الأشجار بمداخل المدينة بشارع جمال عبدالناصر، واستكمال حملات النظافة داخل المدينة والقرى ومتابعة أعمال رفع الإشغالات بشارع جمال عبدالناصر ورفع الأتربة المتراكمة وكذلك الشوارع الفرعية في قلين البلد، كما تم رفع جميع القمامة من شوارع المركز، وأكد على ضرورة رفع مستوى النظافة بالمدينة والقرى.