شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدوري الإنجليزي اليوم وغدًا ومواعيد مباريات ليفربول وليستر ومان سيتي ويونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد جدول مباريات الدوري الإنجليزي اليوم وغدًا لعب 10 مباريات بينهم 4 مباريات للفرق الخمسة المتصدرة ترتيب الدوري الممتاز وهي على الترتيب مان سيتي ، مان يونايتد ، ليستر سيتي ، ليفربول ، وست هام ، ويلعب مانشستر سيتي ضد شيفيلد ويلعب أيضًا مانشستر يونايتد ضد ارسنال اليوم، كم يلعب ليستر سيتي ضد ليدز وكذلك يلعب ليفربول ضد وست هام غدًا.

ويتصد فريق مان سيتي علي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 41 نقطة ويأتي فريق مان يونايتد في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ويحل ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، ويأتي نادي ليفربول في المركز الرابع من قائمة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 37 نقطة بينما يحتل نادي وست هام المركز الخامس من الترتيب برصيد 35 نقطة.

جدول مواعيد مباريات الفرق المتصدرة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز: مان سيتى - مان يونايتد ليستر سيتي – ليفربول – وست هام :

مان سيتي وشيفيلد يونايتد ||> اليوم

مباراة مان يونايتد وارسنال ||> اليوم

مباراة ليستر سيتي وليدز ||> غدًا

مباراة ليفربول ووست هام ||> غدًا

جدول مباريات الدوري الانجليزي اليوم وغدًا :

السبت 30/1/2021 مباراة ايفرتون ونيوكاسل يونايتد ||> الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 مباراة كريستال بالاس وولفرهامبتون ||> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 مباراة مان سيتي وشيفيلد يونايتد ||> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 مباراة فولهام وويست بروميتش ||> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 مباراة مان يونايتد وارسنال ||> الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 مباراة استون فيلا وساوثهامبتون ||> الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 31/1/2021 مباراة تشيلسي وبيرنلي ||> الساعة 2 ظهرًا بتوقيت مصر.

الأحد 31/1/2021 مباراة ليستر سيتي وليدز ||> الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر.

الأحد 31/1/2021 مباراة ليفربول ووست هام ||> الساعة 6.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 31/1/2021 مباراة برايتون وتوتنهام ||> الساعة 9.15 عصرًا بتوقيت مصر.