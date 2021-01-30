شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ المخابز والمحال التجارية بـ7 إدارات وتحرر 228 محضرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ7 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 228 محضراً بمخالفات متنوعة.

في إدارة تموين وسط، أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 12 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وسحب 4 عينات دقيق من 4 مطاحن.

وفى إدارة تموين المنتزة، حررت الحملة 41 محضرا، تنوعت بين 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و19 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية بالأسواق. وفى إدارة تموين شرق، أسفرت الحملة عن تحرير 51 محضرا، شملت 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و22 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، ومحضر لثلاجة مواد غذائية مخالفة، ومحضر مخبز سياحى بدون ترخيص، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضرين إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، ومحضر إدارة مصنع تعبئة خضروات وفاكهة بدون ترخيص، ومحضر لمخزن مواد غذائية بدون ترخيص، وسحب عينات دقيق ومكرونة للتحليل.

بينما في إدارة تموين العامرية، حررت الحملة 9 محاضر، شملت 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق. وفي إدارة تموين العجمى، أسفرت الحملة عن تحرير 60 محضرا، تنوعت بين 22 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و14 محضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و11 محضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك، حررت الحملة 25 محضرا، شملت 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وفي إدارة تموين برج العرب، أسفرت الحملة عن تحرير 26 محضرا، شملت 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر حيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، وتحريز 12 برطمان زيتون و10 زجاجات زيت زيتون بأحد المحلات، ومحضر مزاولة بيع أسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص وتحريز 5 أسطوانات بوتاجاز حجم منزلى، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.