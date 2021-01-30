«زراعة الإسكندرية» تكافح النمل الأبيض في مدرسة ببرج العرب (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة مكافحة الآفات، في مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالإسكندرية، أعمال حماية وقائية ضد حشرة النمل الأبيض تحت أرضي، في مدرسة عمر المختار للتعليم الأساسي بقطاع برج العرب، وذلك في إطار حرص مديرية الزراعة على سلامة المنشآت العامة والخاصة وحفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وقال المهندس طارق صالح، وكيل الوزارة، إن أعمال مكافحة النمل الأبيض تتم على شقين، هما النمل الأبيض فوق أرضى، والنمل الأبيض تحت أرضى، سواء للوحدات السكنية أو الأراضي الفضاء المزمع البناء عليها، حيث يتم التحرك فور ورود الشكاوى إلى المديرية في هذا الشأن، ويتم الرش العلاجي أو الوقائي بمبيدات فسفورية تركيز 48%.

وأشار إلى أن مفتشي الرقابة على المبيدات الزراعية، بإدارة مكافحة الآفات في مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالإسكندرية، نفذوا حملة مفاجئة للتفتيش على محال الاتجار في المبيدات الزراعية، في منطقة النهضة بنطاق حي العامرية، وأسفرت الحملة عن ضبط محل للاتجار في المبيدات الزراعية، به مبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتم عمل التقرير الفني وتسليمه لشرطة البيئة والمسطحات المائية لاتخاذ اللازم.

ووجه رئيس قسم المبيدات بإدارة المكافحة، بعمل الجرد السنوي للمبيدات بالإدارات الزراعية، وحصر المبيدات الموجودة والتي يوجد بها عجز لاتخاذ اللازم.

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض في مدرسة ببرج العرب وتضبط محل يتاجر بمبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض في مدرسة ببرج العرب وتضبط محل يتاجر بمبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض في مدرسة ببرج العرب وتضبط محل يتاجر بمبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض في مدرسة ببرج العرب وتضبط محل يتاجر بمبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض في مدرسة ببرج العرب وتضبط محل يتاجر بمبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض في مدرسة ببرج العرب وتضبط محل يتاجر بمبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض في مدرسة ببرج العرب وتضبط محل يتاجر بمبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية (صور)