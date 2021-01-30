شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بمصر يستعيد ذكريات زيارة عمرها 47عاما لمسرح جامعة القاهرة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، ذكريات زيارته لجامعة القاهرة، ومسرح الجامعة، قبل 47 عامًا، وذلك خلال زيارة جديدة لنفس المكان بصحبة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، حيث نشر صوره من داخل مسرح الجامعة، وكتب فى تعليقه عليها، "تناهى إلى مسمعي صخب القاعة، وصوت تصفيق الجمهور لعبد الحليم حافظ وهو يشدو بـ (أى دمعة حزن) عام 1974".

وقال السفير السعودى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بانستجرام: "في زيارة سابقة لجامعة ‫القاهرة، اصطحبني أخي العزيز الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة إلى مسرحها العريق، وتناهى إلى مسمعي صخب القاعة، وصوت تصفيق الجمهور لعبدالحليم حافظ وهو يشدوا بـ (أى دمعة حزن) عام 1974، التقطت صورة تذكارية على نفس الكرسي الذى جلست عليه في الحفلة، وأسعدني الدكتور الخشت بمشاركة هذه الذكرى الجميلة".



السفير أسامة نقلى والدكتور محمد الخشت



السفير أسامة نقلى



السفير السعودى بالقاهرة



السفير السعودى فى مسرح جامعة القاهرة

يأتى هذا فى إطار استعادة السفير السعودى فى القاهرة لذكرياته القديمة بالصور والروايات التى يسردها على متابعيه عبر السوشيال ميديا لأول مرة، فقد سبق واستعاد السفير السعودى أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، ذكريات لقائه مع المستشار عمر مروان، وزير العدل المصرى، الذى أقيم فى يناير من العام الماضى 2020، ونشر السفير السعودى، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورا من اللقاء، وكتب فى تعليقه عليها: "قبل غزوة كورونا".