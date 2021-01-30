شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة توضح خطوات تجديد تصاريح الإقامة للعمالة المصرية فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يحدد خطوات تجديد تصاريح الإقامة فى الإمارات.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي: إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حدد خطوات تجديد تصاريح الإقامة فى الإمارات، وذلك عبر موقعها الإلكترونى www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكى ICA UAE eChannels.موضحة أن الخطوات تتمثل فى التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية فى حال التسجيل المسبق، واختيار خدمة تجديد إصدار تصريح إقامة، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، وتقديم طلب تجديد بطاقة الهوية، وتسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة، وضع ملصق الإقامة على جواز السفر وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.