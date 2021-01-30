شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تبدأ إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت عدد من كليات الجامعات الحكومية فى إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر له 20 فبراير المقبل، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، الصادرة فى اجتماعه الأخير السبت الماضى.

وانتهت كليات التجارة والآداب والهندسة بجامعة القاهرة من إعداد جداول الامتحانات ووضع نماذج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول. وأعلنت عدد من كليات جامعة حلوان جداول الامتحانات كما تواصل كليات الجامعة إعلان الجداول على مدار الأسبوع المقبل .

كان المجلس الأعلى للجامعات المنعقد السبت الماضى فى جامعة حلوان، أكد على إتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول، بعد انتهاء إجازة نصف العام، وإعلان جداول الامتحانات بالأسبوع الأول من فبراير.

كما وافق تقرير اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مقرر القضايا المجتمعية، والتي تستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد) على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، بالإضافة إلى اعتماد التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي، بشأن شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية ووافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به.