شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصل للأقصر لتفقد مشروعات برنامج الأغذية العالمى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى محافظة الأقصر لتفقد عددًا من المشروعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمى وبحث ربطها بالمشروعات والمبادرات الناجحة والمتميزة للوزارة فى باقى محافظات الصعيد.

وكان فى استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومنجستاب هايلى الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة، وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج.

ومن المقرر أن يقوم شعراوى ومحافظ الأقصر ومدير برنامج الأغذية العالمى بالقاهرة بزيارة إلى قرية البغدادى بمركز البياضية، ومتابعة عدد من المشروعات فى قرية البغدادى وعلى رأسها تبطين الترع وتقنيات زراعة محسنة وتجميع حيازات الأراضى ومحطة طاقة شمسية وزيارة وحدة التجفيف الشمسى للطماطم التى تديرها السيدات.

وسيقوم وزير التنمية المحلية عقب ذلك بجولة فى مركز الأقصر التنسيقى للابتكار ونقل المعرفة والذى تم إنشاءه من قبل الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمى لتبادل الدروس المستفادة وقصص النجاح فى بناء القدرة على الصمود والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية والتحول الرقمى .

وفى نهاية الجولة بمركز الأقصر سيقوم اللواء محمود شعراوى بالتوقيع المشترك مع منجستاب هايلى على الاتفاق الإطارى للتعاون بين الوزارة والبرنامج والاتفاق على مجالات التعاون المشترك.