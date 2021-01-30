شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن حزمة توصيات لمزارعى الموالح لزيادة الإنتاج والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، عددا من الإجراءات والتوصيات والإرشادات الفنية التي اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لمزراعى الموالح، خاصة " البرتقال " ضمن برنامج التوصيات الفنية الشهرية والتي يجب تنفيذها خلال الأيام المقبلة، و بناء على تعليمات المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بتكثيف الحملات المروية والنشرات الارشادية لزيادة الإنتاج من المحصول، سواء المعروض بالأسواق المحلية والصادرات إلى الخارج .

وأكد تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية عن الممارسات الجيدة لطرق رى المحصول كالآتى..

-بدء الرى الموسم الجديد في الأراضي الخاضعة لنوبات الســدة الشتوية علي أن تكــون الرية غزيـــرة واستمـــرار الــري علــي فتــرات مناسبـة فــي الأراضــي الجديــدة أو التـــي خارج المنـاوبة الشتوية

وعن التسميد في الري بالتنقيط

300 جرام سلفات نشادر ( 20.6 % علي 3 دفعات / أسبوع كل دفعة 6 كجم نترات نشـادر / فدان أو علي 3 دفعات / أسبوع كل دفعة 6 كجم سلفات نشادر / فدان + 2 دفعة / أسبوع كل دفعة 5 كجـم سلفات بوتاسيوم / فدان .

وعن الممارسات الجيدة فـــي حالــة الرى بالغمر .

200 كجـم نترات نشـادر + 100 كجــم سلفات بوتاسيـوم + 25 كجـم سلفات مغنسيـوم.

يتم رش العناصر الصغرى ( فترليون كومبي 2 بمعـــدل 50 جم / 100 لتر مـــاء ) .

وعن برنامج المكافحة لزيادة انتاج محصول الموالح ، أوضح تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ..كالاتى

ـ مكافحة نيماتودا التدهــور البطئ بعــد فحص التربة وتواجد عدد 4000 فرد في 250 جم تربة وبشرط عدم وجود ثمار علي الأشجار ترش بأحـد المبيــدات الموصي بها رشا على سطح التربة حول الاشجار ، وتكرر فى مارس .