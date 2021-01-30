شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بيلا يتابع أعمال الرصف بشارع المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، فجر اليوم السبت، الأعمال الميدانية، حيث تم متابعة أعمال استكمال التهيئة للاستعداد لأعمال الرصف بشارع المحكمة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 التي تم فيها توفير اعتماد مالي من المحافظة لرصف الشارع الرئيسي لمدينة بيلا.

وشكر «إسماعيل»، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الذي سمح بأن تتم أعمال الرصف بالرغم من عدم الانتهاء من مشروع الغاز الطبيعي للمنازل وتعتبر الأولى من نوعها أن يتم أعمال الرصف بالتوازي مع أعمال البنية التحتية شاملة جميع المرافق من مياه وغاز طبيعي وتغيير كابل الكهرباء والتحول الرقمي، وأن العمل جاري والمتابعة للتأكد من انتهاء جميع محاور مرورية جديدة بمدينة بيلا. كما شكر المهندس شريف حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ترانس جاس لمشروع الغاز الطبيعي لمدينة بيلا ومحمود البربرى مسؤول التركيبات الارضية بشركة ترانس جاس.