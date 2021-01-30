شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري المصري هذا الأسبوع وموعد مباراة الزمالك والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلعب نادي الزمالك ضد غزل المحلة هذا الأسبوع ضمن جدول مباريات الدوري المصري الممتاز وبالطبع لا يتضمن جدول الدوري المصري هذا الأسبوع لعب أي مباريات للنادي الأهلي كما يلعب نادي الجونة الثالث في ترتيب الدوري المصري بعد نادي الزمالك والأهلي وكذلك النادي المصري رابع الترتيب ونادي بيراميدز خامس ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة ثم الأهلي برصيد 21 نقطة لكل ويحل نادي الجونة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ثم المصري برصيد 16 نقطة ويأتي نادي بيراميدز في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة الزمالك هذا الأسبوع:

الثلاثاء 2/2/2021 مباراة الزمالك وغزل المحلة ||> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

جدول مباريات الدوري المصري اليوم هذا الأسبوع:

السبت 30/1/2021 مباراة الإسماعيلي وبيراميدز ||> الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 مباراة إنبي والمقاولون ||> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 2/2/2021 مباراة الجونة والانتاج الحربي ||> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 2/2/2021 مباراة سيراميكا كليوباترا وأسوان ||> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 2/2/2021 مباراة الزمالك وغزل المحلة ||> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 2/2/2021 مباراة المصري والبنك الأهلي ||> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر

الأربعاء 3/2/2021 مباراة الاتحاد السكندري والمقاصة ||> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 3/2/2021 مباراة الاسماعيلي وسموحة ||> الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 3/2/2021 مباراة بيراميدز وانبي ||> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 3/2/2021 مباراة المقاولون وطلائع الجيش ||> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري ومباراة الزمالك هي:

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وغزل المحلة وأيضًا جميع مباريات الدوري المصري والتى تملك حق البث الحصري لكل مباريات الدوري المصري الممتاز 2021.

مباراة الزمالك ومصر المقاصة علي استاد بتروسبورت في الدورى الممتاز