شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على تردد جميع القنوات التعليمية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعرض خلال السطور التالية تردد القنوات التعليمية الجديدة 2021 ، وهذه القنوات هي: قناة مدرستنا التعليمية 1و2 و القناة التعليمية المصرية وقناة مصر التعليمية 1 و2021 ، وذلك بعد توجه مصر نحو الدراسة عن بعد وفقًا لسياسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باعتماد سياسة التعليم عن بعد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

قناة مصر التعليمية مباشر - القناة التعليمية المصرية 1- تردد قناة مصر التعليمية 2021- قناة مدرستنا 1 - قناة مدرستنا 2

قناة مصر التعليمية مباشر

القمر الصناعي: النايل سات

تردد: 12380- الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

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اسم القناة على الرسيفير EDU2

قناة مصر التعليمية 2021

القمر الصناعي: النايل سات

تردد: 11747

الاستقطاب: رأسي

معدل ترميز: 27500

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اسم القناة على الرسيفير EDU1 .

قناة التعليمية المصرية 1

القمر الصناعي: النايل سات

تردد: 11757- الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚

اسم القناة على الرسيفير EDU1

قناة مدرستنا 1

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة مدرستنا: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة مدرستنا 2

القمر الصناعي: النايل سات

تردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

معدل ترميز: 27500

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