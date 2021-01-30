تعرَّف على تردد جميع القنوات التعليمية الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على تردد جميع القنوات التعليمية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعرض خلال السطور التالية تردد القنوات التعليمية الجديدة 2021 ، وهذه القنوات هي: قناة مدرستنا التعليمية 1و2 و القناة التعليمية المصرية وقناة مصر التعليمية 1 و2021 ، وذلك بعد توجه مصر نحو الدراسة عن بعد وفقًا لسياسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باعتماد سياسة التعليم عن بعد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
قناة مصر التعليمية مباشر - القناة التعليمية المصرية 1- تردد قناة مصر التعليمية 2021- قناة مدرستنا 1 - قناة مدرستنا 2
قناة مصر التعليمية مباشر
القمر الصناعي: النايل سات
تردد: 12380- الاستقطاب: أفقي
معدل ترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ ⅚
اسم القناة على الرسيفير EDU2
قناة مصر التعليمية 2021
القمر الصناعي: النايل سات
تردد: 11747
الاستقطاب: رأسي
معدل ترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ ⅚
اسم القناة على الرسيفير EDU1 .
قناة التعليمية المصرية 1
القمر الصناعي: النايل سات
تردد: 11757- الاستقطاب: أفقي
معدل ترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ ⅚
اسم القناة على الرسيفير EDU1
قناة مدرستنا 1
القمر الصناعي: النايل سات
تردد القناة مدرستنا: 12303
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: ⅚.
قناة مدرستنا 2
القمر الصناعي: النايل سات
تردد: 12206
الاستقطاب: رأسي
معدل ترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ ⅚
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الوضع في مصر
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اصابات
164,282
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تعافي
128,440
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وفيات
9,169