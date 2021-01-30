شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحلات الطيران الأجنبية لمطار مرسى علم خلال الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر تفاصيل جدول حركة رحلات الطيران السياحية المقرر وصولها لمطار مرسى علم الدولى، بالبحر الأحمر خلال الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت، استقبال المطار 11 رحلة طيران سياحية من عدة دول مختلفة بينها 3 رحلات شارتر من بولندا، و3 رحلات أخرى من دولة التشيك ورحلة من العاصمة الاوكرانية كييف ورحلة أخرى من سويسرا .

فيما يستقبل المطار 3 رحلات داخلية بينهم رحلتين لمصر للطيران ضمن مبادرة شتى في مصر التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني .