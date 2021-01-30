شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي قبل التحويل للاستقبال فقط (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الشركة المصرية للاتصالات آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي ليكون يوم 14 فبراير 2021 لسداد فاتورة يناير 2021 والتى أصدرتها الشركة يوم 15 يناير 2021، وتقوم الشركة بعدها بتحويل خط التليفون المنزلي إلى نظام الاستقبال فقط ويصبح مالك الهاتف المنزلي غير قادر على إجراء اتصالات ويستقبل فقط المكالمات.

وتحسب فاتورة شهر يناير الاستهلاك عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، من عام 2021، وأعلنت الشركة عن جدولاً مكون من 3 مراحل الأولي هي فترة السماح ويتم تحويل الخط الأرضي إلى نظام الاستقبال فقط في المرحلة الثانية ثم يتم في المرحلة الثالثة رفع الخط مؤقتاً من الخدمة وفرض غرامة تأخير على العملاء غير الملتزمين بالدفع في الموعد.

يوم 15 يناير 2021 |>> تصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي.

يوم 14 فبراير 2021 |>> موعد انتهاء فترة السماح لسداد فاتورة التليفون.

يوم 15 فبراير 2021 |>> تحويل خط التليفون المنزلي إلى نظام الاستقبال فقط.

يوم 14 مارس 2021 |>> موعد انتهاء فترة استقبال المكالمات وسداد فاتورة الارضي دون دفع غرامة.

يوم 15 مارس 2021 |>> بدء موعد قيام الشركة المصرية للاتصالات برفع الخط من الخدمة مؤقتًا وفرض غرامة التأخير.

يمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي حتى يوم 14 فبراير 2021 وأيضًا الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الاتصال برقم 19777 من الهاتف الأرضي ، ويمكن أيضًا معرفة قيمة فاتورة التليفون يناير 2021 من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات على شبكة الانترنت وإدخال رقم التليفون وكود المحافظة من خلال الرابط التالي هــنــــــــــا.

أماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي المعتمدة من الشركة المصرية للاتصالات يناير 2021

ويوجد أكثر من طريقة تستطيع سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلالها:

الدفع مباشرة في السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات.

الدفع في مكاتب البريد المصري.

خدمة فوادفون كاش.

خدمة فورى.

خدمة خدماتي.

ماكينات ATM الخاصة ببنكي الأهلي المصري وCIB.

الدفع الالكتروني عن طريق موقع الشركة من خلال الرابط المذكور بأعلي.

الآن بالرابط.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 - صورة أرشيفية