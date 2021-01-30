شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن فاتورة الكهرباء وأنت في منزلك بجميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستطيع المواطنين الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من المنزل من خلال الدخول على موقع إحدى مواقع شركات توزيع الكهرباء المختصة والتى يقع المنزل الخاص بهم في نطاقها وتم توزيع المحافظات المصرية على عدد 9 شركات لتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، ومعرفة قيمة استهلاك الكهرباء الخاصة بهم وكذلك قيمة فاتورة الكهرباء من خلال الموقع المختص مباشرة.

ويمكن للمواطن الدخول على الرابط الخاص بالمنطقة السكنية التى يقيم بها ومعرفة قيمة استهلاك الكهرباء وكذلك الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من المنزل، والمطلوب فقط أن معرفة اسم الشركة المختصة بالمحافظة التى يقيم بها والتى يكون اسمها موجودًا على أى ايصال لفاتورة كهرباء إن كان لا يعرف اسم الشركة والدخول على الرابط المختص من بين الشركات التالية والدخول على الرابط المرفق.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: لمعرفة فاتورة الكهرباء اضغط هـنـــــــا.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: لمعرفة فاتورة الكهرباء اضغط هـنـــــــا.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: لمعرفة فاتورة الكهرباء اضغط هـنـــــــا.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء: لمعرفة فاتورة الكهرباء اضغط هـنـــــــا.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: لمعرفة فاتورة الكهرباء اضغط هـنـــــــا.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: لمعرفة فاتورة الكهرباء اضغط هـنـــــــا.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: لمعرفة فاتورة الكهرباء اضغط هـنـــــــا.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء: لمعرفة فاتورة الكهرباء اضغط هـنـــــــا.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء: لمعرفة فاتورة الكهرباء اضغط هـنـــــــا.