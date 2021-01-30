شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز وطرق سداد الفاتورة (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتسبب عدم وجود المواطنين في المنازل أثناء مرور محصِّل شركة الغاز في مشكلة كبيرة للمواطنين وأحيانًا تراكم الفواتير بدون سداد، ويلجأ بعض المواطنين إلي تسجيل قراءة عداد الغاز في ورقة ووضعها على باب الشقة ويضطر المواطن أحيانًا إلى الذهاب إلى مقر الشركة لسداد الفاتورة.

تعرَّف على كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز وطرق سداد الفاتورة - صورة أرشيفية

ويمكنك تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل والذى بمعرفة قيمة استهلاك الغاز من العداد والدخول على موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد ، وتتطلب عملية الاستعلام معرفة مجموعة من الأرقام الكودية الموجودة على أى فاتورة غاز سابقة وهذه الأرقام تمثل رقم المشترك.

وأوضح موقع شركة بتروتريد عبر رسم توضيحى على موقع شركة بتروتريد كيفية قراءة العداد عن أخذ قراءة الأرقام المظللة باللون الأسود فقط والتى يبلغ عددها خمسة أرقام.

تعرَّف على كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز وطرق سداد الفاتورة - صورة أرشيفية

وتستطيع إدخال قراءة عداد الغاز خلال النصف الأول من الهر من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر ويبدأ سداد قيمة الفاتورة استهلاك الغاز اعتبارًا من يوم 6 من كل شهر إلى آخر يوم فى الشهر.

وتحدد الأرقام من اليسار «رقم المحافظة – المنطقة - يومية، قطاع - بلوك، عمارة - شقة، فرعى» وبعد القيام بادخال تلك المربعات في الخانات المخصصة على موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد قم بالضغط على زر «اعرض».

عرض موقع شركة بتروتريد طرق سداد فواتير الغاز

وعرض موقع شركة بتروتريد طرق متعددة يمكن من خلالها سداد فاتورة الغاز وذلك من خلال خدمات:« فورى - مصارى - Bee - ممكن - ضامن - خدماتى - BM Wallet - فودافون كاش - أمان».

عرض موقع شركة بتروتريد أيضًا طرق تسجيل قراءة عداد الغاز وهي:

عن طريق موقع الشركة

عن طريق مندوبى الشركة

عن طريق خدمة العملاء من خلال الرقم المختصر 1122

عن طريق تطبيق الموبايل

عن طريق خدمة IVR على الرقمين من خلال الأرضى 09000727 أو 5727 من خلال الموبايل.

الآن يمكنك إدخال قراءة العداد عن طريق موقع شركة بتروتريد من خلال الضغط هــنـــــــــــــــــا.