شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الفيوم تبدأ غدا تطبيق إجراءات جديدة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مطرانية الفيوم، تعليمات جديدة بخصوص ترتيب صلوات القداسات والخدمات الكنسية، تقرر العمل بها من بدءا من غدا الأحد.

وتضمنت التعليمات التي أعلنها الأنبا إبرام مطران الفيوم فى وقت سابق ، أن القداسات بكنائس الإيبارشية بحسب ظروف كل كنيسة على حده (قداس واحد فقط في اليوم)، مع الاستمرار فى العمل بالنظام القائم من حيث الحجز المُسبق لمن يرغب في الحضور من خلال الاتصال التليفوني، وأعداد الحاضرين بكل قداس لا تزيد عن ‎60 ‏ فردًا بما في ذلك الشمامسة (يُستثنى من العدد الأطفال المرافقين لذويهم تحت سن ‎12‏ سنة.

وطالب الأٌقباط بعدم تكرار حضور القداسات في الكنيسة الواحدة أو بالكنائس الأخرى إلا بعد مرور شهر كحد أدنى لإتاحة الفرصة للجميع بالحضور، كما تم منع الحضور للكنائس سواء للقداسات أو لأى سبب آخر لأي شخص يعاني من إصابة أو مخالطًا لمصاب أو أعراض إشتباه بعدوى فيروس كورونا (كحة – ارتفاع درجة الحرارة - ضيق تنفس - التهاب في الحلق وخلافه).

ومن التعليمات، ضرورة الاعتذار المُسبق حال عدم إمكانية الحضور في الموعد المحدد لأي سبب، وبالنسبة للخطوبات والأكاليل، فقال البيان: "الاستمرار في صلاة الخطوبات والأكاليل بكنائس الإيبارشية ويقتصر الحضور على أسرتي العروسين بحد أقصى 20 فردًا وأب كاهن واحد و شماس، مع الاستمرار في إتمام سري المعمودية والميرون بكنائس الإيبارشية في الأيام المحددة.