شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء البحيرة: بدأنا فى تركيب العدادات الكودية للمنتظمين فى سداد الممارسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حمدى عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم البدء فى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمتقدمين بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية بنطاق المناطق التابعة للشركة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأضاف عكاشة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن كل من تقدم بطلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية وسدد المقايسة تم تركيب العداد له.



وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أكد أنه لا نية للتراجع عن قرار شرط الانتظام في سداد قيمة الممارسة لتركيب العدادات الكودية، وذلك حفاظا على حق الدولة ، موكدا أن من حق اى مواطن التقدم بتظلم من قيمة الغرامة الشهرية التى يقوم بسدادها نتيجة سرقة التيار الكهربائي والتى تعرف بنظام الممارسة.

ويرى حمزة، أن المحاسبة بنظام الممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائي غير عادلة سواء للمواطن أو الدولة، موكدا أنه يتم حساب قيمة الممارسة وفقا لعدد من القواعد الفنية ومتوسط استهلاك المواطن.

و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن سداد قيمة الممارسة بشكل منتظم شرط أساسي لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة ، لافتا إلى أن من يمتنع عن سداد لن يتم تركيب عدادات الكهرباء الكودية له.

