"كورونا" في 24 ساعة| 589 إصابة جديدة في مصر.. وانتهاء ذروة الموجة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 589 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 48 حالة جديدة.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا انتهت ونحن الآن في حالة تناقص في أعداد الإصابات.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

الصحة: لن نستخدم المسحة الشرجية ووصول أول شحنة من لقاح استرازينيكا الأسبوع المقبل

الصحة: 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

محمد معيط: مصر خسرت 14 مليار دولار بسبب جائحة كورونا

مستشار الرئيس للصحة: انتهاء ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا

إصابة 35 شخصًا بكورونا ووفاة حالتين في الوادي الجديد

الأمم المتحدة تدعم خطة مصر لتوزيع لقاحات كورونا

السماح بتداول لقاح أسترازينيكا في دول الاتحاد الأوروبي

الإمارات تعلن إنجاز 3 ملايين جرعة لقاح

تونس: 32 حالة وفاة في الوسط المدرسي منذ بداية جائحة كورونا

لبنان: 3125 إصابة و 59 وفاة جديدة بكورونا

جوتيريرش يلقى الجرعة الأولى بلقاح مودرنا المضاد لكورونا

برلمان أوكرانيا يحظر الموافقة على أي لقاحات مضادة لكورونا من إنتاج روسي

بعد توفر لقاحات الحماية من كورونا.. متى يمكن للأطفال الحصول على التطعيم؟

"الصحة الإماراتية": جرعات اللقاح ضد فيروس "كورونا" تجاوزت 3 ملايين جرعة

الرئيس الأوكراني يطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في توفير المزيد من جرعات لقاح كورونا

الاتحاد الأوروبي يقر آلية تمنع تصدير لقاحات مضادة لكورونا تخص مواطنيه

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