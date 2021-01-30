حبس بائع 4 أيام بتهمة حرق "سوق التوفيقية" في الأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة الأزبكية بحبس بائع إكسسورات، بتهمة إحراق 22 محلاً بمنطقة سوق التوفيقية ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، قيام المتهم بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع أبناء عمومته علي بيع أحد المحال التجارية بالسوق محل الحادث.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، حصل على كمية من "البنزين" من صاحب مركبة "توك توك"، عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النيران فى بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته محل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق بعدد من المحلات بمنطقة التوفيقية، وعلى الفور تم الدفع بـ ١٣ سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق، وتتمركز سيارات الإطفاء في مكان الحريق ويقوم رجال الإطفاء بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث.