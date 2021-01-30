شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروع تبطين الترع بمحافظة القليوبية × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل كافة قطاعات وزارة الموارد المائية والرى على الانتهاء من مشروع تبطين الترع الذى يستهدف فى المرحلة الأولى منه تأهيل حوالى 7000 كيلو متر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه فى كافة محافظات الجمهورية بحلول منتصف عام 2022 .

مشروع تبطين الترع له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز ما قاله المهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى فى محافظة القليوبية فيما يخص المشروع بالمحافظة.

1- سيتم تنفيذ 410 كيلو متر طولى فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، بتكلفة مليار و300 مليون جنيه.

2- المشروع استثمارى و هناك عائد من هذا الاستثمار .

3- يساهم فى توفير المياه التى كانت تتسرب.

4- يعيد القطاع التصميمى للمجرى المائى وبذلك لن يكون هناك إهدار لأى نقطة مياه.

5- يساهم فى سرعة وصول المياه للمنتفعين مع عدالة التوزيع.

6- توفير نفقات الصيانة لأن التبطين يمنع نمو الحشائش فى الميول وكذلك الحشائش العاكسة فى القاع.

7- توفير فرص عمالة مع العودة للشكل الجمالى للمجارى المائية.

8- الانتهاء من تنفيذ نحو 15٪ من المستهدف فى المرحلة الأولى بمحافظة القليوبية.

9- حصر كافة الترع التى تحتاج إلى تأهيل وجارى تدبير الاعتمادات المالية لها فى المرحلة الثانية.

10- عملية التبطين تتم بالدبش وبعدها يتم وضع الخرسانة.