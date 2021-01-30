شكرا لقرائتكم خبر عن ورش الكولاج والكروشيه والتفصيل بالأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، حيث عقدت ورشة تعليم فن الكولاج، بجانب ورشة رسم للأطفال، وأخرى لعمل أشكال من الخرز والكروشيه، بالإضافة إلى تعليم التفصيل بنادى المرأة، كما نفذت مكتبة الطفل ورشة حكي بعنوان «الحواس الخمس والحاسة السادسة».

وأوضح مسؤول النشاط أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان أكثر المخلوقات تكريما في الأرض، فخلقه في أحسن صورة وسخر له أعضاء جسمه جميعا كي تعينه في الحياه، ومنحه العديد من النعم ومنها الحواس الخمسة، بالإضافة لتنظيم عدد من الفصول لمحو الأمية لتعليم الكبار، بجانب التدريب على التنوره لرواد القصر، تم تنفيذ جميع الأنشطة بحضور مدير عام فرع ثقافة القاهرة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.