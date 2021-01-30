شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة طفلة 8 سنوات تتهم مدرس بالتحرش بها أثناء الدرس.. والنيابة تحبسه 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، بحبس مدرس متهم بالتحرش بطفلة 8 سنوات، ومحاولة هتك عرضها أثناء حصولها على درس لغة عربية لديه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة مباحث تلا بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأكدت أسرة الطفلة في بلاغها التي تقدمت به بمركز شرطة تلا أن المدرس كان يطلب أن تأتي الطفلة مبكرا قبل موعد الدرس بهدف تحسين مستواها وتحتاج للشرح أكثر من الأطفال الآخرين وأنهم قاموا بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة وتبين وجود احتكاكات واحمرار بالجزء السفلي من جسدها، ثم قامت أسرتها بتحرير محضرا بالواقعة، موضحة أنه تم عرض الطفلة على الطب الشرعي وأكد عدم وجود اغتصاب للطفلة.

فيما أنكر المدرس المتهم «ي.ع» أمام جهات التحقيق قيامه بهتك عرض الطفلة أو التحرش بها،.

كان مباحث تلا قد ألقت القبض على المدرس المتهم عقب تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بتقديم أسرة طفلة تدعي «ن.ح» 8 سنوات، بلاغ ضد مدرس الطفلة ويدعى «ي.ع» 40 سنة، يتهمونه بالتحرش بها، وتمكنت مباحث تلا من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.