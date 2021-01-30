شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الفعاليات الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط بمناسبة إحتفالات أعياد الشرطة، بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه إفتتاح معرض الفنان إبراهيم حسين حسين من ذوي الإحتياجات الخاصة تضمن المعرض لوحات فنية تعبر عن مصر وعن تضحيات الشرطة، ونتاج ورش التلي، كما تم تقديم عروض لعدد من الأفلام التسجيلية عن حياة الموسيقار الراحل محمد فرغلي فى ذكرى وفاته من إعداد القصر، ومصطفي فرغلي وتعليق الفنان محمد فرغلي، ورؤية ومونتاج الشاعر محمد جابر المتولي، أعقبها فقرات شعرية للشعراء رافت عزمي، وئام عصام، عمرو احمد، محمد جابر المتولي، وفي الختام قدمت فرقة الموسيقي والكورال بالقصر عرض فنى قدم فيه الأطفال عددا من الأغاني الوطنية والتراثية.

وفى إطار الأنشطة الأونلاين أقيمت ورشة حكي عن أعياد الشرطة، وورشة لتعليم عمل الباترون والقصات المختلفة لعمل جيبة، بجانب ورشة لتعليم الشعر ومعني الوزن والقافية والتورية والجناس، بالإضافة إلى ورشة لتعليم الخط العربي وكتابة مصر أم الدنيا وكتابة كارت معايدة بمناسبة عيد الشرطة.

أقيمت ورشة لتعليم القصة تناولت قصص عن الأمانة للقاص أشرف عكاشة وورشة فنون تشكيلية عن اعياد الشرطة ومسابقة ثقافية للاطفال تضمنت اسئلة عن جهود وتضحيات رجال الشرطة وعروض فيديو بريجكتور لفيلم تسجيلي عن جهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان، بالإضافة إلى ورشة أشغال فنية عن كيفية الإستفادة من المخلفات والطريقة السليمة لإعادة تدوير خامات البيئة في عمل اشياء ذات قيمة جمالية نفعية.