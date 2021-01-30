شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى استراتيجية مواجهة التحديات المائية فى مصر؟ تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت وزارة الموارد المائية والرى خطة قومية لمواجهة التحديات المائية، شارك فيها عدد من الوزارت لتنمية الموارد المائية، وترشيد الاستخدامات المائية، وتنقية المياه، وتهيئة البيئة.. وفى التقرير التالى نوضح تفاصيلها.

1- تعتمد استراتيجية مواجهة التحديات المائية على 4 محاور .

2- يتم العمل فيها مع 9 وزارات بينهم المالية والتخطيط لتدبير الاستثمارات.

3- المحور الأول من هذه الإستراتيجية، هو ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام، وهناك مشروعات واستثمارات تنفق فى هذا المجال لتحقيق أعلى عائد من كل وحدة مياه موجودة لدينا.

4- المحور الثانى هو تنمية الموارد المائية، عن طريق زيادة مواردنا المائية سواء بالتعاون مع دول حوض النيل أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.

5- المحور الثالث فى الاستراتيجية المائية، هو حماية الموارد المائية من التلوث، وهذا مهم للحفاظ على الصحة العامة، لأن المياه اذا حدث فيها تلوث تصبح ليست ذات فائدة.

6- المحور الرابع هو تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق هذه الاستراتيجية، و وجود تشريعات تساعد فى تطبيق هذه الإستراتيجية و خطة اعلامية وتوعوية لتعريف كل فئات المجتمع بأهمية المياه والحفاظ عليها والترشيد .