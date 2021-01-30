شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة البحر الأحمر» تناقش الإدمان وأثره الاقتصادي والإجتماعي على الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة المتنوعة، حيث أقام فرع ثقافة البحر الأحمر ببيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان «الإدمان وأثره الإقتصادي والإجتماعي على الأسرة»، تحدث فيها محمد سعيد عن معنى الإدمان وكيف يعمل على إيجاد فرد غير سوي غير فعّال في المجتمع وغير قادر على العمل، يصبح كل هدفه كيف يحصل على النقود التي يوفر بها المادة المخدرة حتى وإن لجأ إلى السرقة أو القتل، كما أقيمت ورشة فنية أونلاين للرسم على الزجاج مع المدربة نورهان محمد التي إستخدمت زجاج ٣مم، برونز أحمر، قلم دوكو، ورنيش دوكو أو سيلر، فرش مقاسات مختلفة ورق مطبوع لعمل شكل مزخرف، بينما نظم قصر ثقافة الشلاتين ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر، وقام مجدى أحمد بإستخدام ورق البريستول والألوان المائية لعمل أشكال فنية مختلفة.

نظم بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة أونلاين بعنوان «ترشيد إستهلاك المياه» ألقاها عبدالسلام على سيد، موضحا أن المياه هي أصل وسر الوجود، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز «وجعلنا من الماء كل شئ حى» صدق الله العظيم فحيث يوجد الماء تدبّ الحياة وقد وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الإسراف في الماء حتى ولو كنا على نهر جارٍ، أما في مكتبة الطفل والشباب بسفاجا عقدت ورشة إكتشاف مواهب أونلاين مع الطالبة بسنت أحمد محمد صلاح وإلقاء قصيده بعنوان «حكايتك يا مصر» بمناسبة ذكرى احتفالات ثورة ٢٥يناير.