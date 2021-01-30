شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربي: عمر الشريف أفضل ممثل في العالم العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رزان مغربي إنها كانت تتمنى التمثيل مع الفنان العالمى عمر الشريف فهو أفضل الممثلين في العالم العربي والعالم .

وأضافت خلال حلولها ضيفاً ببرنامج واحد من الناس على الحياة أنها من شدة احترامها وعشقها لعمر الشريف تمنت لو أنه قام بضربها قلم بس، مثل ما حدث مع فاتن حمامة في فيلم صراع في المينا.

وأضافت رزان أن من الأدوار التي أحبها للفنانة سعاد حسنى هو فيلم «خلي بالك من زوزو».

وأكدت أن فيلم «صابر وراضي» كوميدى لايت وسعيدة بالتعاون مع النجم أحمد ادم ودوري في الفيلم اننى مديرة شركات وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي من انتاج احمد السبكي

وأضافت أنا أحب الأدوار إلى قلبي هو دور «مونيكا» في فيلم حرب إيطاليا مع النجم أحمد السقا .