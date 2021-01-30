شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحركة المرورية لطبيعتها بالبحيرة وكفر الشيخ بعد شفط مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود المحافظات التي شهدت سقوط أمطار لشفط المياه.

وقال بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية بـ«فيس بوك»، الجمعة، إنه في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تتعرض لسقوط أمطار لرفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولا بأول، تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية جهود محافظتى كفر الشيخ والبحيرة لشفط مياه الأمطار، وإعادة حركة المرور في الشوارع إلى طبيعتها.