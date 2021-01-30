شكرا لقرائتكم خبر عن ورش فنية متنوعة بـ«ثقافة القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث نفذ بيت ثقافة حديقة المدفعية ورشة لعمل كوفيه باستخدام النول تم من خلالها التعرف على الخيوط التي يمكن استخدامها لعمل أشكال مختلفة بالنول، بجانب ورشة حرق على الخشب بالمكتبة الثقافية لحى المعادي، كما استكمل قصر ثقافة المطرية ورشة اللاسيه لتعليم طريقة تشبيك المفرش بعد استكمال التثبيت بخيوط السراجه، بالإضافة إلى ورشة تعليم الكروشيه بقصر حلوان.

قدم بيت ثقافة نادي مدينة نصر ورشة موسيقى لتدريب الأطفال على الغناء لتعليم مخارج الحروف وكيفية تطويع الكلمات مع النغمات الموسيقية، بينما عقد قصر ثقافة مصر الجديدة محاضرة بعنوان «عمل اختصار وشاشة توقف»، بجانب مناقشة قصة «قصر المناسترلى» ببيت ثقافة المرج، تم تنفيذ جميع الأنشطة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية.