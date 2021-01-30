شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إعانات علاجية تصرفها نقابة الأطباء البيطريين لأعضائها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصرف النقابة العامة للأطباء البيطريين 5 إعانات علاجية لأعضائها على مستوى الجمهورية، حددتها اللائحة، وفى حال ورود طلب إعانة لأى مريض لا يوجد فى اللائحة يتم قياسه بما هو موجود فيها بشرط موافقة عضوين من مجلس النقابة بالإضافة إلى مقرر العلاج.

ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير أنواع تلك الإعانات وقيمتها المالية، وهى:

1- يُصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لحالات: الأورام السرطانية، سرطان الدم ومرضى Ms، زراعة الكلى أو الكبد، وعمليات القلب المفتوح، الفشل الكلوى، الحوادث التى تؤدى إلى عاهة مستديمة.

2- يصرف 5 آلاف جنيه لحالات: جراحات العمود الفقرى وتثبيت الفقرات، جراحات المخ المتوسطة، وزراعة القرنية وعمليات العيون المتقدمة.

3- يُصرف مبلغ 3000 جنيه لحالات: قسطرة استكشافية وعلاجية مع تركيب دعامة، استئصال الثدى والأورام الحميدة، إصابة عمل تؤدى إلى عجز أكثر من 50%.

4- يُصرف 2000 جنيه لحالات: استئصال غضروف بالعمود الفقرى والركبة، تركيب مفصل بخلاف مفصل الحوض، تركيب دعامات للقناة المرارية، الحروق الكبيرة التى تؤدى إلى عمليات تجميل، الأمراض المزمنة ليس من بينها السكر أو الضغط، إصابة العمل التى تؤدى إلى عجز أقل من 50%، والأمراض التى تنتج عن العمل مثل البروسيلا أو السل.

5- يُصرف 1000 جنيه، لحالات: استئصال ورم ليفى بالرحم، استئصال الغدة الدرقية، استئصال ورم حميد بالبروستاتا، حقن دوالى المريئ، وعمليات العيون المتوسطة، الولادة القيصرية التى لم يمر عليها أكثر من 6 أشهر.