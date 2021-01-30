شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة مكبرة لرفع الأتربة بشوارع حي جنوب مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ مجلس مدينة الأقصر بمنطقة جنوب المدينة، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وبإشراف حسن خليدي رئيس الحى وقيادة سمير سعود مسؤول قطاع النظافة بحي جنوب، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع حى جنوب .

وأسفرت الحملة عن رفع ٥٠٠ متر، من الأتربة والتراكمات بمنطقة جزيرة العوامية والخاصة بمد الغاز الطبيعي لمحطة ايزيس بطريق الجولى فيل بالإضافة إلى التأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع العامة والجانبية الواقعة بنطاق الحي .

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.