شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بيوم البيئة الوطني بـ«ثقافة الفيوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث اختتمت فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية، وتهدف إلى تعليم الشباب حرفة أو مهنة يستفيدوا منها في العمل أو مصدر رزق في المستقبل، وذلك بحضور رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي ومدير عام الفرع، تضمنت الفعاليات ورشة النحت البارز على الخشب والتى بدأت في ١١ يناير حتى ٢٦ يناير ٢٠٢١ على يد مدربين متخصصين.

نظمت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة محاضرة بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني، حاضرتها ياسمين سلطان مسؤول الإعلام والتوعية بالجهاز، بدأت بالتعريف بيوم البيئة الوطني حيث جاء اختيار يوم ٢٧ يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني تخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر، وقد حرصت وزارة البيئة على أن يكون لمصر يوما وطنيا للبيئة يتم الاحتفال به كل عام لتنمية الوعي البيئي لدى الأفراد وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقة للبيئة تهدف لصون الموارد الطبيعية، كما قدمت مكتبة الطفل محاضرة بعنوان «أزمة العلاقات الاجتماعية في المجتمع المصرى» لفضيلة الشيخ حسين أحمد واعظ بمنطقة الأزهر الشريف، والذي أشار إلى ضرورة تنحية الخلافات الاجتماعية بين الزوج والزوجة والأولاد وأن يسود الحب والتألف بين المجتمع حتى تسير الحياة على أكمل وجه، ونظم قسم الفنون التشكيلية بالمكتبة ورشة فنية لعمل مجلة حائط عن عيد الشرطة.

أقامت المكتبة الفرعية بمطرطارس محاضرة بعنوان «يعني إيه كلمة وطن» ألقاها ربيع عبدالجواد، الذي أكد على أهمية حب الوطن وأنه واجب شرعي ووطني، وأن الوطن ليس بالبلد فقط ولكن يعني التاريخ والذكريات والحي الذي ولدت فيه، فيما نظم نادي أدب البادية ببيت ثقافة اطسا أمسية شعرية لشعراء النادي بمركز شباب منشأة عبدالمجيد بحضور الشعراء سيد بودهيم الرمحي، وعبدالوهاب بو عقلية الرمحي، وعقد نادي المرأة بالفرع محاضرة للشيخ على صلاح عبدالعزيز بعنوان «مخاطر الطلاق وأسباب انتشاره ومايجب فعله من الطرفين» وتحدث عن مخاطر الطلاق التي تعود على الأطفال، لذا وجب أن يكون الطلاق آخر الحلول وليس أولها.