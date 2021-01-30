شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربي: أعشق الأكل المصري زي الكشري و المحشي والقرنبيط بالخلطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربي إنها تقوم بعمل كل حاجة في البيت من ترتيب المنزل وتنظيفه ولكن تكره تنظيف الحمام لكنها «مش بتطبخ كويس»، وعندما يعود ابنها رامي من لندن تقوم بالطبخ له.

وأضافت رزان خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثي ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة «الحياة»: «أعشق الأكل المصري زي الكشري والقرنبيط بالخلطة والمحشي والملوخية».

وأشارت رزان إلى أن لها أخ واحد «طارق» وهو أكبر مني بعشر سنوات، وأن والدي محامي كبير بلندن.

وأوضحت لو رجع بيا الزمن كنت أتجوز وأنا عندى 14 سنة، وأخلف 19 عيل لأن أحلى حاجة في الدنيا الأولاد، وعلى الرجل أن يُسعد المرأة علشان يعيش مرتاح، ويقول لها حاضر ونعم، وإن أسرع طريق لقلب الرجل طاجن البامية والملوخية .