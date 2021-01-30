شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لمحافظ مطروح بالكيلو 4 وشارع الإمام مالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس الجمعة بجولة ميدانية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة مرسى مطروح رافقته سحر عيد عضو مجلس النواب والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد والمهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان والعميد محمد القاضى الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية وعدد من مديرى المديريات والإدارات المعنية ونواب رئيس مدينة مرسى مطروح والحاج باسط جعفر مشرف أعمال تمهيد الطرق بالجليدر.

بدأت الجولة بتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال المرحلة الثانية لتطوير 12 عمارة بحى الزهور بالكيلو 4 ضمن تطوير عدد 37 عمارة تنفيذ وإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة بتمويل البنك الاهلى بنحو 120 مليون جنيه

حيث أشاد محافظ مطروح بتنفيذ الأعمال التي تجرى من إعادة ترميم مع تلافى كافة الملاحظات، بالإضافة إلى تحويل كابلات الكهرباء من هوائية إلى ارضية غيرها بالاضافة إلى عمل موقع انتظار السيارات بشارع الشهر العقارى

كما تفقد محافظ مطروح أعمال توسعة شارع الاذاعة وازدواجه بالكيلو 4 وعمل ميدان بنافورة مدخل الشارع مع تسيير الحركة المرورية موجها بالاسراع في انهاء الاعمال مع مراعاة مستوى ومنسوب ميل الشارع مع الشوارع الاخرى، ومراجعة موقف الشوارع الجانبية ومدى امكانية رصفها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإنهاء أعمالها .

كما تم تفقد أعمال إنشاء مسجد جديد لعمارات الكيلو 4 الجديدة بحرى الطريق على مساحة 200 متر، مع ازالة عدد من الاكشاك القديمة بجانب العمارات وبحث الاستفادة من المبنى المقام

وكذلك تفقد أعمال إنشاء المبنى الخدمي التجارى الجديد بين عمارات الكيلو 4 الجديدة وتكون من دور أرضى 28 محل تجارى مساحة 32 م2 و2 كافتيريا بمساحة 80 م2، والدور الأول من م15 مكتب مسطح 64 م2، والدور الثانى والثالث بعدد 24 وحدة سكنية بمسطح يبدأ من 54 م2 إلى 96م2 لخدمة أهالي المنطقة السكنية، ووجه محافظ مطروح بمراعاة أماكن انتظار السيارات مع الإعلان عن مكونات المبنى الخدمي التجارى وموقع التقديم لإستغلال المحلات المنشأة من مدير الإسكان على الإنترنت، مع الإشادة بجهود الإسراع في الأعمال

كما تفقد محافظ مطروح أعمال هدم وإعادة إنشاء العمارة رقم 1 بمنطقة الكيلو 7 ،والتي تم إخلاؤها عقب انهيار جزء منها لإعادة بناء عمارتين سكنيتين للأهالي .

كما تفقد محافظ مطروح شارع الامام مالك لمتابعة أعمال التسوية وتمهيد الشارع من أوله والشوارع الجانبية عن طريق الجليدر .مشيدا بتنفيذ الاعمال للتيسير على المواطنين وحركة السير بالشارع.