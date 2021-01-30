شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة قصصية ولقاءات أدبية بثقافة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من اللقاءات الأدبية بفرع ثقافة أسيوط، حيث التقى مجموعة من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط فى اللقاء الاسبوعى لأعضاء نادى أدب قصر ثقافة ديروط برئاسة الشاعر احمد نادي بهلول وقدم الأدباء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية؟

وقد تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية، شارك في اللقاء الشعراء علي صديق، ناجح جاد، جوده فتحى، خليفه البنا، واختتم بسماع المواهب الأدبية الشابة، كما عقد اللقاء الاسبوعى لأعضاء نادى القصة بأسيوط برئاسة الاديب أشرف عكاشة وبمشاركة متميزة لأدباء أسيوط وعلى رأسهم الأديب أيمن رجب طاهر والقاص عاطف العزازى.

وقدم الأديب رأفت عزمي ورشة قصصية لفن كتابة القصة وناقش أعمال الأعضاء القصصية الجديدة وإلقاء الضوء على بعض النماذج المقدمة من الأعضاء.