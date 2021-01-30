شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 56 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بقيام الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد وأسفرت الحملات عن إزالة (٥٦) حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ١ فدان و١٢ قيراط و٢٢ سهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة عدد (٤) حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٢ قيراط و٥ أسهم، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة عدد (٢٦) حالة تعدي على مساحة ١٢ قيراط و١٢ سهم، كما قام مركز زفتي بإزالة عدد (٥) حالات تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ٦ قيراط و١٠ أسهم.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة عدد (١٥) حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ١١ قيراط و٢٠ سهم، كما تم إزالة عدد (٢) حالة تعدي على مساحة ١ قيراط و١٨ سهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة عدد (١) حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ١ سهم بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات عدد (٣) حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة ٢ قيراط و٤ أسهم.