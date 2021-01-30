شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الحصول على رخصة صوبة خضار والتكلفة والأوراق المطلوبة.. الزراعة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر "الخليج 365 "، خطوات الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة بخصوص إنشاء ترخيص صوبة زراعية أو مشتل لإنتاج الخضروات، من خلال الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية وإدارتها بالمحافظات، وتشمل الإجراءات المتبعة للمزارعين الراغبين في الحصول على ترخيص الصوب الزراعية للخضروات الآتى..

-طلب تراخيص من أصل و صورتين قبل الزراعة إلى مديرية الزراعة المختصة التابعة محل إقامة المشتل أو الصوبة.

-تحرير محضر معاينة لمساحة محل الطلب لترخيص المشتل أو الصوبة ومن أصل وصورة يحرر ويعتمد من مديرية الزراعة المختصة.

-رسم كوركى من أصل وصورة يحرر ويعتمد من مديرية الزراعة المختصة.

-عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة لصاحب الترخيص المحرر الطلب باسمه.

-حوالة بريدية باسم المهندس رئيس الإدارة المركزية للبساتين – حسابات ثالث وزارة الزراعة.

-صورة معتمدة من الجمعية بالحيازة أو عقد الأرض «إيجار أو تملك.

-فى حالة الأرض "وضع اليد " يشترط موافقة كتابية من إدارة أملاك الدولة.

-ترسل المستندات الخاصة بالتراخيص إلى الإدارة المركزية للبساتين لإستخراج الترخيص من قبل مديرية الزراعة المختصة.

-تكلفة الحصول على الرخصة 20 جنيه وهى قيمة الرسوم.

-مدة صلاحية الترخيص عام واحد من تاريخ إصدارها .

وأكد الدكتور علاء البحراوى مدير إدارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن تكلفة صوبة الخضروات تبدأ من 4 الى 20 ألف جنيه حسب الإمكانيات، مشيرا إلى أن الامكانيات تختلف سواء الشددات والأقواس والنوزال التي تحمل النبات داخل الصوبة، وخراطيم الرى ـ والمكينة ، والغطاء سواء كان شبك او بلاستيك.

وأوضح مدير إدارة الخضر، أن تكلفة الحصول على رخصة لصوبة الخضراوت 20 جنيه، وأن إدارة الخضر مستمرة فى عملها لمنح المزيد من موافقات رخص الصوب الزراعية ، ويؤكد 80% من انتاجها "اورجانيك" خالية من المبيدات والأسمدة لأنها محمية من كل الإصابات.