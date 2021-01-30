شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في المنيب وأوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة في اطار توجيهات المحافظ اللواء أحمد راشد بشن حملات مكثفة على مدار اليوم لرفع الإشغالات من الطريق العام نفذت أحياء ومراكز محافظة الجيزة حملات لإعادة الانضباط بالشارع ومواجهة البناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية إزالة بناء دكاكين مخالفه بشارع المجزر الآلى بالمنيب لحظة بداية بناءها كما تم ضبط ونش مخالف بدون تصريح يحدث إشغال بشارع محمود سلامة جزيرة الدهب .

في مركز أوسيم تم التحفظ على 3 سيارات نقل تُحدث إشغالاً بالطريق العام بالبراجيل تقوم ببيع مواد بناء بالمخالفة للإشتراطات الواجب اتباعها وبدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شن مركز ومدينة كرداسة حملات أسفرت عن رفع عددا من الاشغالات للمحال والمنشآت التجارية بطريق صفط كرداسة لإعادة الانضباط بالطريق .