شكرا لقرائتكم خبر عن تزويد مركز أورام أسوان بجهاز دلالات مناعية لتشخيص السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ التشغيل التجريبى لأحدث جهاز دلالات مناعية لتشخيص الأورام السرطانية بمعمل الباثولوجى لمركز أورام أسوان بعد الانتهاء من تركيب الجهاز فى إضافة جديدة للخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمركز أورام أسوان.

ترجع أهمية الجهاز إلى كونه من أحدث الأجهزة فى تشخيص الأورام السرطانية باستخدام الدلالات المناعية بالإضافة إلى سرعة التشخيص وتوفير الوقت الذى كان يستهلك نظرا لعدم تواجد الجهاز بالمركز سابقا.