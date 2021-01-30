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الجيزة: حملات لضبط المخالفين برش المياه بالشوارع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مدينة الحوامدية بشن حملات لإزالة الإعلانات غير المرخصة بعددا من الشوارع الرئيسية، كما شن مركز ومدينة كرداسة حملات أسفرت عن رفع عددا من الإشغالات للمحال والمنشآت التجارية بطريق صفط كرداسة لإعادة الانضباط بالطريق.

وقام حي العجوزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مخالفين قاموا برش مياه بنهر الطريق بشوارع جامعة الدول العربية والسودان والفالوجا وغسيل سيارات بميدان موسى جلال وشارع جزيرة العرب، لمواجهة الاسراف في استخدام المياه وحفاظا على الرصيف والأسفلت من الإتلاف .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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