شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: حملات لضبط المخالفين برش المياه بالشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مدينة الحوامدية بشن حملات لإزالة الإعلانات غير المرخصة بعددا من الشوارع الرئيسية، كما شن مركز ومدينة كرداسة حملات أسفرت عن رفع عددا من الإشغالات للمحال والمنشآت التجارية بطريق صفط كرداسة لإعادة الانضباط بالطريق.

وقام حي العجوزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مخالفين قاموا برش مياه بنهر الطريق بشوارع جامعة الدول العربية والسودان والفالوجا وغسيل سيارات بميدان موسى جلال وشارع جزيرة العرب، لمواجهة الاسراف في استخدام المياه وحفاظا على الرصيف والأسفلت من الإتلاف .