شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: غلق نادي صحي شهير غير مرخص في الدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مركز ومدينة منشاة القناطر برصد تعدى على مساحة 15 متر ببناء مدفن بقرية الجلاتمة وقد تمت الإزالة ومصادرة التشوينات واتخاذ الإجراءات القانونية بالإضافة إلى رصد وجود تشوينات بلوك أبيض استعدادا للبناء فى أرض زراعية بناحية المنصورية و تم مصادره 2000 بلوك المشونيين واتخاذ اللازم .

في حي الدقي تم ايقاف النشاط وغلق نادي صحي شهير لإدارته بدون ترخيص، واستمرت الحملة لضبط مخالفات المطاعم والمجال حيث تم تحرير ٥ محاضر عدم ارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي في شارع التحرير والسودان ومحي الدين وسليمان جوهر .