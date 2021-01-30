شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق في الإسكندرية غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي، غدا السبت، عن 5 مناطق في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وقدمت الشركة اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن المناطق الخمس المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءا وهي:

- بحري «شارع صفر باشا».

- الدخيلة «شارع الجيش».

- برج العرب «المجاورة الثالثة- الضرائب- نجع الشواعر- الحي السكني الأول- مساكن 1040».

- كرموز«مطحن نوفل».

- أبوقير «الصرف الصحي- عزبة الدبانة- القوات المسلحة».

